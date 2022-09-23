Турция проработает альтернативу «Миру» совместной с Россией

Турция намерена вместе с Россией найти альтернативу платежной системе «Мир». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству проработать этот вопрос совместно с российскими коллегами.

«Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», – цитирует РИА Новости местные СМИ.

Два частных банка в Турции перестали принимать карты российской системы «Мир». Вслед за ними аналогичное решение принял ряд банков других стран, среди которых Вьетнам, Армения, Казахстан.

В Евросоюзе только обсуждают возможность введения санкций против системы «Мир», а США уже угрожает иностранным банкам санкциями за операции с российской платежной системой.

Анкара, Наталья Рязанова

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