Шри-Ланка передумала внедрять платежную систему «Мир» из-за санкций США

Центробанк Шри-Ланки отказался разрешить использование российских карт «Мир» из-за угрозы американских санкций.

«Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт «Мир» в банковской системе», – цитирует заявление регулятора агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки прорабатывают с российской стороной возможность внедрения платежной системы «Мир» на острове.

Напомним, в сентябре США предостерегли финансовые организации других стран от сотрудничества с российской платежной системой «Мир», угрожая введением санкций. По мнению американского Минфина, она может использоваться для обхода санкций. Из-за давления Запада ранее несколько частных банков в Турции свернули работу с системой «Мир». Вслед за ними аналогичное решение принял ряд банков других стран, среди которых Вьетнам, Армения, Казахстан.

Коломбо, Наталья Петрова

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