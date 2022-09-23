В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»

В Узбекистане c 23 сентября приостановлено обслуживание карт «Мир». Об этом сообщил процессинговый центр Uzcard. Решение обусловлено «техническими причинами», пояснили там. Когда возобновится обслуживание российских карт, не уточняется.

«Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 (7:00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – «Мир» за рубежом», – сообщается на сайте центра.

Отмечается, что кобейджинговые карты Uzcard – «Мир» на территории Узбекистана работают в штатном режиме.

Напомним, 19 сентября два крупных частных банка Турции Is Bankasi и DenizBank прекратили операции с картами российской платежной системы «Мир». Такое решение было принято на фоне заявлений о возможных санкциях Минфина США в адрес зарубежных финансовых организаций, которые принимают «Мир». Туроператоры и посольство РФ в Турции рекомендовали российским туристам брать с собой наличную валюту. По данным Reuters, вопрос о работе карт «Мир» в Турции сегодня, как ожидается, обсудит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

На этой неделе стало известно, что вьетнамский банк BIDV и казахстанский Народный банк (Халык банк) прекратили прием карт «Мир».

Также сообщалось о прекращении обслуживания карт «Мир» в коммерческих банках Армении.

Ташкент, Наталья Петрова

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