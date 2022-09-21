Банки еще трех стран перестали принимать карты «Мир» – СМИ

Вьетнамский банк BIDV и казахстанский Народный банк (Халык банк) вслед за двумя частными турецкими кредитными организациями Isbank и Denizbank перестали обслуживать карты «Мир». Об этом информирует газета «Известия», ссылаясь на call-центры банков.

Во вьетнамском банке BIDV сообщили, что больше не принимают карты российской платежной системы, отметив, что банк продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.

Также перестали работать с системой «Мир» в Народном банке Казахстана (Халык банк). Там не принимают российские карты ни в терминалах, ни в банкоматах, пишет издание.

Кроме того, появились сообщения о прекращении обслуживания карт «Мир» в коммерческих банках Армении. По информации армянских СМИ, работа с российскими картами прекращена из-за угроз санкций со стороны США. Отмечается, что держатели карт не могут снять наличные в банкоматах.

Центробанк Армении в ответ на запрос Общественного телевидения республики заявил, что местные коммерческие банки Армении вправе самостоятельно принимать решения относительно обслуживания российской платежной системы «Мир», передает «Интерфакс». Там отметили, что коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе, связанными с санкциями. В случае изменений в своих условиях обслуживания банки «уведомят клиентов в надлежащем порядке», – заявили в ЦБ Армении.

В Банке России газете сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир».

Как отмечают «Известия», по состоянию на 20 сентября на сайте платежной системы «Мир» был закрыт раздел, в котором до этого была размещена информация о географии приема карт. Однако ранее в нем значились и вьетнамский BIDV, и Народный банк Казахстана.

Напомним, 19 сентября два крупных частных банка Турции Is Bankasi и DenizBank прекратили операции с картами российской платежной системы «Мир». Такое решение было принято на фоне заявлений о возможных санкциях Минфина США в адрес зарубежных финансовых организаций, которые принимают «Мир». Туроператоры и посольство РФ в Турции рекомендовали российским туристам брать с собой наличную валюту.

Накануне представитель администрации президента США заявил, что лучший способ для банков избежать американских санкций – это отказ от российской платежной системы «Мир». Белый дом ожидает, что все большее количество банков начнет отказываться от нее, передает Reuters.

Обновлено. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника контакт-центра Народного банка Казахстана, кредитная организация временно приостановила обслуживание карт «Мир» в своих банкоматах, однако банк в стандартном режиме принимает карты этой системы при оплате покупок и услуг.

Москва, Наталья Петрова

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