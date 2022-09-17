Шри-Ланка обсуждает подключение к платежной системе «Мир»

Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность внедрения платежной системы «Мир». Об этом сообщил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана. По его словам, переговоры идут по линии центробанков.

«Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке, – заявил министр в интервью РИА «Новости». – Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего Центробанка, и после этого это будет возможно».

Глава Минтранса отметил, что власти Шри-Ланки также хотят предоставить российским туристам возможность оплачивать покупки в стране картой «Мир».

«В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу, переговоры об этом идут с нашим центробанком», – добавил министр, отметив, что нужно дождаться одобрения ЦБ для присоединения к российской платежной системе.

Гунавардана также сообщил, что власти страны планируют восстановить авиасообщение с Россией к середине октября. По его словам, на первом этапе предполагается восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно, а затем восстановить авиасообщение в Санкт-Петербург.

Ранее на этой неделе США предостерегли финансовые организации других стран от сотрудничества с платежной системой «Мир». По мнению американского Минфина, она может использоваться для обхода санкций.

В настоящее время карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, несколько стран заявили о готовности начать сотрудничество, среди них – Куба, Иран, Нигерия, Таиланд, Египет, Никарагуа, Эфиопия, Малайзия.

Москва, Наталья Петрова

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