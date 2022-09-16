Из-за США у россиян остается все меньше способов оплаты за рубежом

США ввели санкции в отношении главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она выступает, в черный список внесены не были. Однако американские власти предостерегли финорганизации других стран от сотрудничества с российской системой. По мнению Вашингтона, она может использоваться для обхода санкций.

Среди 30 юридических лиц, пополнивших SDN-лист, пока нет ни самой НСПК, ни платежной системы «Мир», пишет «Коммерсант». Более того, Минфин США отдельно уточнил, что НСПК не заблокирована, но при этом подчеркнул, что сотрудничать с ней рискованно: «Те неамериканские финансовые учреждения, которые заключают новые или расширенные соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США за счет расширения использования национальной платежной системы «Мир» за пределами территории РФ».

В настоящее время карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, несколько государств в последнее время говорят о готовности начать сотрудничество, среди них – Куба, Иран, Нигерия, Таиланд, Египет, Никарагуа, Эфиопия, Малайзия.

На днях прошла информация, что некоторые турецкие отели перестали принимать карты «Мир». В НСПК отметили, что были отдельные случаи отказов при попытке проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков.

В свою очередь США и ЕС оказывают активное давление на банковский сектор Турции. Западные страны считают, что финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети «Мир», потому что это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций.

Москва, Зоя Осколкова

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