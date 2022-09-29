Турфирмы в Турции предложили россиянам платить «билетной картой»

Турецкие турфирмы предложили способ оплаты для россиян на замену платежной системы «Мир». Они предложили использовать так называемые билетные карты, расходы по которым возьмут на себя туроператоры в России.

Планируется, что вместе с турами россияне смогут покупать билетную карту. С ее помощью они смогут совершать покупки в Турции. А потраченные средства туроператоры в РФ будут отправлять в заведения, где побывали российские туристы, написал колумнист газеты Sabah Бетюль Алакент.

Он отметил, что формулу для замены платежной системы «Мир» только прорабатывают, пока вариант замены не определен.

Предприниматели, чей бизнес тесно связан с туристической отраслью, пожаловались на убытки до 80% из-за невозможности принимать в россиян платежи по банковским картам «Мир».

Как сообщал «Новый День», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству проработать замену для российской платежной системы совместно с российскими коллегами. Ряд турецких отелей и банков отказались работать с системой «Мир» под давлением угроз Запада новыми санкциями.

Анкара, Наталья Рязанова

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