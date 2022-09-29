В Анталье прошли акции протеста против отказа от системы «Мир»

Горожане и предприниматели турецкой Антальи вышли на акцию протеста против отказа национальных банков от работы с российской платежной системой «Мир». Торговцы из туристических районов пожаловались на убытки до 80% из-за невозможности принимать в россиян платежи по банковским картам, пишет Aydınlık.

Акции организовала турецкая партия «Родина», заявившая, что Турция не должна поддаваться давлению Запада. Председатель отделения партии в Анталье Сердар Скопье призвал Анкару повлиять на политику банков и не отказываться от туристических доходов на фоне высокой инфляции.

«Выход из системы «Мир» – это санкция против Турции, а не против России. Для нашей страны, имеющей серьезный дефицит по текущим счетам, неприемлемо отказываться от доходов. Необходимо наладить все виды экономического сотрудничества между Турцией и Россией. Только так можно обеспечить дешевые дизельное топливо, природный газ, электроэнергию», – сказал Скопье.

Предприниматели, чей бизнес тесно связан с туристической отраслью, рассказали, как россияне приезжают с уверенностью, что смогут платить картами системы «Мир». И бизнесмены несут убытки из-за отказа турецких банков проводить эти платежи.

Издание отметило, что туризм – самая важная статья доходов в Анталье. Наибольшая доля в туристическом секторе принадлежит гостям из России. Также Турция стала окном в Россию для многих западных фирм, которые не могут вести бизнес напрямую из-за санкций. Подключение к платежной системе «Мир» во многом облегчало расчеты.

Ранее в Турции признали, что отказ турецких банков проводить операции в российской платежной системе «Мир» нанесет серьезный удар по торговле и туризму.

Первыми от использования системы «Мир» в Турции отказались частные банки İşbank и DenizBan и ряд отелей. Позже СМИ сообщили, что государственные банки также приняли решение выйти из российской системы под давлением санкционных угроз со стороны США.

Анталья, Наталья Рязанова

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