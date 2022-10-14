Российские туристы пока не могут оформить турецкие карты Troy

Гражданам России пока недоступна банковская карта турецкой платежной системы Troy. Об этом сообщила глава Ростуризм Зарина Догузова.

По ее словам, данная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок российскими туристами в Турции. Однако пока оформить ее россияне не могут. Карта доступна только тем иностранцам, кто долгое время проживает в Турции.

«Поэтому в текущих условиях наиболее простым способом оплаты для наших туристов в Турции пока являются наличные. Российские рубли можно обменять на турецкие лиры по прибытию в Турцию в пунктах обмена в аэропорту или в городе», – пояснила Догузова.

Глава Ростуризма добавила, что пути решения вопросов с безналичной оплатой для россиян в Турции сейчас прорабатываются.

Москва, Зоя Осколкова

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