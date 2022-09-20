В России около трети продуктов не продаются и оказываются на свалке

В России треть от всего объема продуктов, идущих с поля до прилавка магазина, в итоге оказываются на свалке. Об этом заявил ответственный секретарь рынка «Фуднет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Константин Иванов.

«На утилизацию в ритейле и перевозке от поля до прилавка обычно уходит около 30% от всего объема продукции. Это очень много, поэтому любые решения, которые будут направлены на то, чтобы этот объем сократить, очень актуальны», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Частично решить проблему помог бы фудшеринг. Ранее в Минпромторге сообщили, что правительство совместно с ритейлом прорабатывает законодательные решения для развития в стране программы фудшеринга. В ближайшее время выработанные решения будут обсуждаться с представителями заинтересованных органов власти.

Также необходимо оптимизировать логистику с помощью цифровых технологий и систем трекинг. Дополнительный эффект могли бы дать технологии «умной этикетки» и упаковки с использованием электрохимических датчиков. Такие решения уже развиваются, но для их активного внедрения необходимо время и средства.

Глобальная проблема кроется в перепроизводстве товаров. «Товар в принципе не должен доходить до этой границы, когда у него истекает срок годности. Оптимизация логистики и сбыта возможна в результате широкого внедрения систем прослеживаемости с помощью сбора данных с датчиков, сенсоров и цифровых меток на всех этапах хозяйственного оборота, начиная с сырья. Предиктивная аналитика позволит понимать необходимые объемы производства и оптимально формировать заказ», – считает Иванов.

При этом, согласно оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пищевыми отходами становятся до 7% продаваемых продуктов в магазинах.

Москва, Зоя Осколкова

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