Цены на подсолнечник рекордно упали. Его производителям грозит разорение

В Российской Федерации сложилась критическая ситуация с семенами подсолнечника. Из-за того что отечественные переработчики резко снизили закупочные цены на сырье, аграрии испытывают серьезные финансовые трудности, им грозит банкротство. А продать семена за границу мешают высокие экспортные пошлины.

О проблеме рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов. «Производители подсолнечного масла снизили закупочные цены на сырье. Только за март снижение на 25%, а по году вообще минус 37%. При этом за рубеж подсолнечник не продашь – суровые экспортные пошлины, 50%. В итоге на пунктах приема скапливаются сотни машин с подсолнечником, простои по 7-8 дней. У производителей сырья начинаются финансовые проблемы, не на что закрывать свои обязательства, не на что начинать посевную. Значит, есть риск еще и урожай потерять в 2023 году», – пишет парламентарий.

По мнению Максима Иванова, лучший выход из ситуации – создать условия для экспорта подсолнечника, хотя бы временно. С такой просьбой аграрный комитет Госдумы обратился в федеральный Минсельхоз. «Мы направили коллективное письмо в адрес министра сельского хозяйства России Д. Патрушева с предложением временно снизить экспортные пошлины. Продажа подсолнечника за рубеж абсолютно точно не вызовет дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, цены на масло не взлетят. Зато спасем аграриев», – отмечает он.

Как уже сообщал «Новый День», о проблемах с подсолнечником еще прошлой осенью предупреждал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Эксперт говорил, что несмотря на рекордный урожай, производители этой культуры останутся в минусе, так как подсолнечник в цене обвалился еще больше, чем пшеница. При этом переработчики, производители масла, получают очень хорошую прибыль.

Москва, Елена Владимирова

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