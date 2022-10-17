Абсурдная ситуация: рекордный урожай в России спровоцировал большие проблемы

Регуляторная политика правительства РФ в зерновой отрасли ставит под угрозу будущий урожай на фоне обвала цен на пшеницу и подсолнечник. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, экспортные квоты и пошлины выглядят достаточно абсурдно при значительном объеме недовывезенного зерна на фоне рекордного урожая.

«Показатели все лучше и лучше по качеству пшеничного урожая. Нетрадиционная история, но, тем не менее, случилась. У нас довольно серьезные, существенные последствия от этого урожая. Как говорят, в России две беды – урожай и неурожай. И урожай – беда побольше. Вот она и случилась. Цены обвалились до абсолютно неприемлемого уровня и находятся сегодня на уровне себестоимости. Крестьяне по этой причине не готовы продавать и складывают зерно на элеваторы, ожидая лучших времен, в надежде на то, что они наступят все-таки», – пояснил Злочевский.

Как отметил эксперт, спрос на зерновые сократился, как «шагреневая кожа». «В итоге у нас основной поддержкой для рынка в осенний период является экспорт. А экспортный пылесос у нас очень медленно крутится. То есть, внутренний рынок со стороны экспортеров сегодня не обслуживается должными темпами, и спрос достаточно низок. С 1 июля по 15 октября отгружено 16,8 млн тонн. Это на 13% меньше, чем годом раньше. Серьезный объем отставания… Надо грузить каждый месяц по 6 млн. Дальше наступят тяжелые с точки зрения погодной ситуации для отгрузок времена», – отметил он.

При этом Злочевский обратил внимание на существенное снижение цен на пшеницу. «Активизация октябрьская произошла по причине ослабления рубля – то, чего не хватало рынку. Это вызывает еще два последствия. Эти последствия у нас традиционны – расчеты пошлин, демпфера так называемого, он отстает от состояния рынка. И вот сейчас у нас с этой недели начинает догонять происходившие последние месяцы процессы расчет пошлины из-за ослабления курса рубля. Теперь у нас на 50% растет пошлина. При том, что дисконт на наше зерно и наши отгрузки в этот же период времени увеличился. На прошлой неделе дисконт был в районе 19 долларов, а сейчас он уже 30», – пояснил эксперт.

«Это все сейчас вкупе сложится вместе, и боюсь, что вот эти темпы вроде как подросшие в первой половине этого месяца, во второй половине могут стать недостаточными. Исходя из количества ресурсов, у нас высокие переходящие запасы в этом сезоне и плюс рекордный урожай. Это говорит о том, что нам надо вообще-то по-хорошему экспортировать не меньше 60 млн тонн зерна. С такими темпами эти показатели недостижимы. Это все в конечном итоге приводит состояние рынка к очень низким внутренним ценам. Сейчас цены на пшеницу 4 класса в регионах – в Поволжье, на Урале, уж не говорю про Сибирь, опускаются ниже себестоимости. И это уже очень болезненный процесс», – подчеркнул он.

«Такое экономическое состояние сказывается, в том числе, на темпах озимого сева. Он отстает. Когда Минсельхоз говорит о том, что погоды не очень благоприятные для озимого сева, эта логика звучит странно – для уборки погода шикарная, а для сева почему-то нет. Так не бывает в природе. Он (сев озимых), очевидно, отстает не по погодным причинам. К сожалению, так складывается экономическая обстановка», – констатировал Злочевский.

При этом глава зернового союза пояснил, что примерно такая же ситуация складывается по всем зерновым и бобовым культурам, а также по масличным, которые в последние годы, выполняли «функцию страховых запасов». «За счет подсолнечника исправлялась ситуация, когда она проваливалась в зерновой сфере. И вот сейчас провал в зерновой сфере экономики, но подсолнечник не исправляет эту ситуацию. Подсолнечник в цене обвалился еще больше, чем пшеница. Существенно больше... Странная такая история с масло-семенами: с одной стороны, вроде как у нас и перспективы все, и абсолютно экономический шоколад в сфере переработчиков масло-семян и рынок выглядит очень перспективно – они наращивают объемы экспорта масел и очень большие деньги зарабатывают, при этом крестьяне в ущемленном состоянии потеряли даже страховую компенсацию. То есть, получается, мы за счет крестьян перекрестно субсидируем переработчиков. Так устроена наша регуляторика», – отметил эксперт.

«Экономическая ситуация на самом деле выглядит не оптимистично, и это, естественно, скажется в дальнейшем на нашем производственном потенциале и урожае. Одной из причин сложившегося состояния является и снижение уровня конкуренции. В прошлом году в аналогичном периоде пшеницу отгружали 145 компаний. В этом сезоне их 80… Примерно такая же картина по странам складывается. В прошлом сезоне за этот период мы грузили в 70 стран, сейчас – 39», – уточнил он.

Как пояснил эксперт, перспективы дальнейшего развития отрасли на фоне отсутствия конкуренции сокращают, в том числе, решения государства. «В частности, квоты, которые ограничивают историческим принципом и не дают возможности новым игрокам появляться. Надеюсь, что не будут в этом сезоне применяться квоты. Это вообще достаточно абсурдно выглядит опять вводить квоту на фоне рекордного урожая и таких объемов и так недовывезенного зерна. Что там квотировать? Что ограничивать?.. Эта квота не нужна. Ее нужно отменять. Ну, а про то, что нужно отменять пошлины, мы говорили давно», – подчеркнул он.

«Ситуация экономическая не очень хорошая складывается и, если не предпринимать вообще никаких мер сейчас и не снимать эти обременения, не повышать закупочные внутренние цены, мы ставим под угрозу будущий урожай», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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