Минэкономразвития прогнозирует сокращение инвестиций в основной капитал

В 2022 году в России ожидается снижение инвестиций в основной капитал. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Мы ожидаем некоторого снижения в целом по году, думаем, что это будет в пределах 2%, что, учитывая текущую ситуацию, весьма и весьма неплохо», – сказал Решетников во время выступления в Совете Федерации.

Министр добавил, что в следующем году стартует процесс восстановления, но пока ожидается динамика в слабоотрицательной зоне.

По мнению Решетникова, рост инвестиций в основной капитал начнется в 2024 году, он будет превышать темы роста ВВП. Инвестиционная активность станет одним из драйверов роста экономики.

Москва, Зоя Осколкова

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