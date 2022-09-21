Минэкономразвития прогнозирует сокращение инвестиций в основной капитал

В 2022 году в России ожидается снижение инвестиций в основной капитал. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Мы ожидаем некоторого снижения в целом по году, думаем, что это будет в пределах 2%, что, учитывая текущую ситуацию, весьма и весьма неплохо», – сказал Решетников во время выступления в Совете Федерации.
Министр добавил, что в следующем году стартует процесс восстановления, но пока ожидается динамика в слабоотрицательной зоне.
По мнению Решетникова, рост инвестиций в основной капитал начнется в 2024 году, он будет превышать темы роста ВВП. Инвестиционная активность станет одним из драйверов роста экономики.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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