МЭР: бюджет РФ в августе стал дефицитным

Расходы бюджета РФ в августе превысили доходы, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, российской экономике только предстоит пройти нижнюю точку спада.

«Бюджетная система в целом перешла к дефициту в августе этого года, в первую очередь за счет расходования средств федерального бюджета. Сейчас бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает в них налогов», – сказал Решетников во время выступления в Совете Федерации.

Трансляция велась на сайте Совфеда.

Министр предупредил, что в четвертом квартале текущего года российской экономике предстоит пережить максимальный спад.

«Ожидается, что нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале этого года. По итогам 2022 года ВВП сократится на 2,9%. Спад инвестиций с учетом снижения во втором квартале останется в пределах 2%, безработица на конец года – на уровне до 4,5%», – пояснил глава МЭР.

Специалисты составили прогноз с учетом ситуации и предположили, что в 2023 году спад экономики составит 0,8%. Этот показатель высчитали с учетом сокращения чистого экспорта и эффекта высокой базы первого квартала этого года. Прогноз составлен в рамках сценария ускоренной адаптации к быстро меняющимся условиям.

Москва, Наталья Рязанова

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