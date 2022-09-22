В России впервые за десять лет снизилась доля на рынке крупнейших банков

В России упала доля крупнейших банков в активах сектора. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Мнения экспертов разделились: одни считают, что усиление позиций менее крупных игроков продолжится, другие уверены, что это явление временное.

По данным аналитиков, за полугодие доля топ-15 банков в активах сектора упала на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, пишет РБК. Снижение рыночной доли крупных кредитных организаций зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора эксперты называют «курсом на деконсолидацию».

В настоящее время ни у одного их российских рейтинговых агентств нет доступа к отчетности всех банков. Дело в том, что с марта организации не раскрывают регулярную отчетность по РСБУ и МСФО, но должны предоставлять ее агентствам, у которых они заказывают рейтинговые оценки. В своем исследовании агентство разделило 129 банков на группы в зависимости от структуры их дохода и клиентов, а также позиционирования.

Максимальные потери и худшая динамика бизнес-показателей зафиксированы у банков, работающих с крупными корпоративными клиентами. Участники рынка, ориентированные на МСБ, наоборот, оказались самыми устойчивыми к кризису.

По мнению аналитиков, дальнейшая трансформация банковского сектора продолжится, результатом ее будут снижение концентрации на топ-15 за счет оттока клиентов в крупные региональные и расчетные банки, а также уход с рынка части розничных монолайнеров. Впрочем, совсем мелкие игроки вряд ли смогут улучшить свои конкурентные позиции, рост рыночной доли сейчас показывают банки, занимающие 16-100-е места по активам.

Увеличению концентрации банковского сектора будет также способствовать сокращение числа банков за счет отзыва лицензий или добровольного ухода игроков. К тому же отдельные крупные и средние банки, не попавшие под санкции, действительно, получили в кризис приток клиентов и могли усилить позиции. Вместе с тем эти же организации вынуждены очень осторожно подходить к выбору клиентов и выполнению отдельных поручений, чтобы самим не попасть под ограничения.

Москва, Зоя Осколкова

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