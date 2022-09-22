Больше половины россиян нашли замену ушедшим брендам

Многие мировые бренды отказались работать в России с началом спецоперации на Украине. Опросы показывают, что большинство граждан смогли найти замену покинувшим российский рынок товарам.

В исследовании аналитиков Calltouch приняли участие 2000 человек в возрасте старше 18 лет. Согласно результатам опроса, только 15% россиян заявили, что их любимые бренды ушли из РФ. 35% заявили, что предпочитаемые ими марки товаров остались в стране.

«При этом абсолютное большинство респондентов (46%) не видят ничего страшного в том, что глобальные компании ушли из России. Лишь 4% россиян чувствуют себя в этой ситуации обделенными», – приводит результаты исследования «Газета.Ru».

69% опрошенных сообщили, что перешли на аналогичные продукты других брендов. Почти треть (31%) ищет альтернативные каналы доставки оригинальных товаров.

Москва, Зоя Осколкова

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