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Четверг, 22 сентября 2022, 16:33 мск

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В России хотят ввести акциз на газировку и направить средства на борьбу с диабетом

Министерство финансов РФ заложило в проект бюджета доходы от акциза на сладкие напитки. Собранные средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

О том, что в России хотят ввести акциз на газировку, стало известно из проекта Основных направлений бюджетной и налоговой политики, передает РИА «Новости».

«В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)», – говорится в документе.

Кроме того, власти ожидают поступления дополнительных средств от «повышения собираемости и улучшения администрирования» акциза на табак.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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