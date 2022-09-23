На счетах за рубежом остаются незаконно выведенные из России 500 млн долларов

Несмотря на напряженную международную повестку Генеральная прокуратура РФ обеспечивает и контролирует аресты незаконно выведенного за рубеж из России имущества и финансовых активов. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

По его словам, на текущий момент Генпрокуратурой обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной 500 млн долларов США.

Так в феврале удалось вернуть более 3,5 млн долларов, ранее похищенные у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны. Это стало возможно благодаря взаимодействию со швейцарским федеральным ведомством юстиции.

Вместе с тем, нарабатывается практика правоохранительного содействия по делам об обращении в доход государства имущества государственных служащих, имеющего неясное происхождение.

Однако есть и сложности, связанные с неконструктивной позицией отдельных стран. «Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов. Это, в том числе попытки использования конфискационных механизмов в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов, а также ограничение участия российских делегатов на международных площадках», – отметил генпрокурор.

Москва, Зоя Осколкова

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