Дания выделит $664 млн на помощь гражданам в оплате света и газа

Власти Дании решили снизить налог на электроэнергию, заморозить счета и повысить пособия, чтобы помочь гражданам преодолеть энергокризис. Для финансирования пакета помощи из бюджета выделят 5,05 млрд датских крон, это около 664 млн долларов.

«Правительство согласовало схемы замораживания расходов и снижения налога на электроэнергию, а также увеличение детского пособия», – пояснил министр финансов Дании Николай Ваммен изданию Berlingske.

Гражданам и предприятиям разрешат оплачивать коммунальные счета в рассрочку. Нововведение коснется лишь части оплаты за газ, отопление и электроэнергию.

В январе 2023 года семьи с детьми получат по 660 крон на каждого ребенка. В первой половине года также начнет действовать пониженный налог на электричество: вместо 69,7 эре (9 центов) за кВт/ч до 0,8 эре (0,1 цента). Издание подсчитало, что эту мера будет стоить королевству 3,5 млрд датских крон (460 млн долларов).

Как сообщал «Новый День», власти Великобритании согласовали выделение более 100 млрд фунтов стерлингов (118 млрд долларов) на компенсацию выросших счетов за отопление и электроэнергию. С 1 октября максимально допустимый размера счетов на электроэнергию для простых британцев поднимут на 80%.

Копенгаген, Наталья Рязанова

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