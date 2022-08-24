СМИ: Лондон потратит $118 млрд на компенсацию счетов за электроэнергию

Власти Великобритании выделят более 100 млрд фунтов стерлингов или 118 млрд долларов на компенсацию выросших счетов за отопление и электроэнергию. До конца недели ожидается повышение платы за электроэнергию до трех тысяч фунтов стерлингов в год, пишет Financial Times.

Плата британских домохозяйств за электричество в год не должна превышать двух тысяч фунтов стерлингов. Иначе поставщикам придется компенсировать переплату за счет правительственных займов. За два года сумма компенсации составит 100 млрд фунтов стерлингов, подсчитали аналитики.

«Подобное финансирование в условиях стремительно растущих цен на природный газ и электроэнергию подчеркивает масштаб и глубину кризиса в стране», – заявил исполнительный директор Scottish Power Кит Андерсон. Его фирма входит в шестерку главных британских энергокомпаний.

Британцы в июне платили за коммунальные услуги на 40% больше, чем год назад. Общая инфляция в стране в июле ускорилась до 10,1%, что стало новым рекордом с 1982 года.

При этом, из-за жары и сокращения поставок российского газа Лондон переплатил 5000% за импорт бельгийской электроэнергии. А безветренная погода вынудила власти начать отбирать газ из подземных хранилищ, поскольку ветряки не помогли уравнять энергетический баланс.

Лондон, Наталья Рязанова

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