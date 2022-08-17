Инфляция в Великобритании выросла до нового рекорда

Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 10,1%, что стало новым рекордом с 1982 года, следует из данных британского Бюро национальной статистики.

Аналитики прогнозировали месячную инфляцию на уровне 0,4%, а годовую – 9,8%. Однако, уже в июне потребительские цены выросли на 0,8%, в июле – на 0,6%.

Рекордный рост цен зарегистрировали и в Хорватии. В июле инфляция выросла до 12,3% – рекордного уровня за все время ведения статистики с 1991 года. Цены на товары и услуги для личного потребления относительно июня увеличились на 0,4%, передает телеканал HRT.

В Великобритании годовая инфляция уже в апреле достигла уровня 9,4%, достигнув пика с марта 1982 года. Британские пенсионеры стали возвращаться на работу, чтобы быть в состоянии оплачивать счета и покупать продукты.

Подобная ситуация сложилась во многих европейских странах. Так, в Польше рост цен стал рекордным за четверть века – 15,5%. А канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что если цены продолжат расти, у австрийцев «останется только два выхода: алкоголь или психотропные препараты».

Лондон, Наталья Рязанова

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