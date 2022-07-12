Канцлер Австрии назвал алкоголь выходом при росте инфляции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал алкоголь и запрещенные препараты единственным выходом, если рост инфляции продолжится. Политик заявил об этом на встрече с членами Австрийской народной партии в Тироле.
«Этот рост цен, эта инфляция, этот абсурдно высокий уровень затрат на энергоносители. И мы обязаны принять меры, которые подавят инфляцию, а не будут ее стимулировать. А если мы и дальше будем продолжать в том же духе, у нас останется только два выхода: алкоголь или психотропные препараты», – цитирует канцлера портал Archyde.
Аналитики спрогнозировали рекордную инфляцию в Австрии до конца 2022 года. В июне показатель уже достиг пика со времен мирового нефтяного кризиса 1970-х годов – 8,7%.
Тироль, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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