В Австрии спрогнозировали рекордный за полвека уровень инфляции

В Австрии инфляция в 2022 году достигнет рекордного показателя со времен мирового нефтяного кризиса 1970-х годов. Об этом говорится в прогнозе Австрийского национального банка (OeNB).

Рост инфляции Австрийского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в июне достиг 8,7%, пишет «Прайм». Это максимальный показатель за более чем 40 лет.

По подсчетам аналитиков, в текущем году рост цен по итогу составит 7,6%. Впрочем, в дальнейшем темпы роста инфляции немного снизятся, уверены в OeNB. В 2023 году показатель упадет до 5% и до 3,2% в 2024 году.

Ранее агентство Bloomberg, сообщило, что стоимость «английского завтрака» в Великобритании выросла за год на 18%. Причина – растущая инфляция и подорожание энергоресурсов.

Вена, Зоя Осколкова

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