Британские пенсионеры вынуждены снова работать из-за роста стоимости жизни

В Великобритании выросло число экономически активных пенсионеров. Пожилые люди вынуждены снова выходить на работу из-за высокой инфляции. Об этом пишет Guardian со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS).

В прошлом году наблюдался рост экономической активности среди людей старше 50 лет: имеющих или ищущих работу стало на 116 тысяч человек больше. Более половины из этого прироста приходится на мужчин старше 65 лет, их стало на 66 тысяч или 8,5% больше, при этом также увеличилось на 37 тысяч или 6,8% число женщин из этой же возрастной категории, имеющих или ищущих работу.

По словам аналитиков, все больше пенсионеров ощущают, что стали жить хуже, чем раньше. Покупательская способность снижается, а потребительское доверие находится на рекордно низком уровне. Все это стимулирует пожилых людей отказываться от ухода на пенсию и продолжать работать.

По данным ONS, годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года и превысила 9%. В июле показатель вырос до отметки в 9,4%.

Лондон, Зоя Осколкова

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