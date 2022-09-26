Повышение процентных ставок вызвало сильнейший с 1949 года обвал гособлигаций

Центробанки западных стран в борьбе с высокими темпами роста инфляции начали повышать процентные ставки. В результате это вызвало обвал государственных облигаций, пишет Bloomberg.

«Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны», – рассказали агентству аналитики из Bank of America.

Во время пандемии Федеральная резервная система (ФРС) США и другие западные центральные банки удерживали околонулевую базовую процентную ставку для поддержки экономики. Теперь же они отказываются от этой практики. Такой разворот оказал серьезное влияние на все – от цен на акции до нефти, поскольку инвесторы готовятся к замедлению экономического роста.

Самым серьезным ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе решение американского регулятора повысить ставку на 75 базисных пунктов – до уровня 3-3,25% годовых. Впервые в этом году ФРС США увеличил ставку в марте, это было первое повышение за четыре года. Тем временем, в Великобритании учетная ставка сейчас находится на уровне 2,25%, последнее повышение произошло 21 сентября – в шестой раз за год.

Напомним, западные страны столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией из-за введения антироссийских санкций. Экономические ограничения привели к подорожанию топлива. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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