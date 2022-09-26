Россия отказалась от налогового соглашения с Латвией

Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республики своих обязательств по соглашению между Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года постановляю: ...приостановить действие соглашения...", – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Приостановка продлится до устранения Латвией допущенных ею нарушений или до прекращения действия соглашения.

Кроме того, президент поручил правительству внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия соглашения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»