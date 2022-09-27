Большинство россиян выступают за списание долгов по кредитам для мобилизованных

Большинство россиян (67%) поддерживают инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных. Об этом свидетельствует исследование Superjob, результаты которого приводит РБК.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны. Лишь каждый десятый (10%) высказался против списания долгов для тех, кого призвали на военную службу. По мнению противников инициативы, мобилизованные смогут обслуживать свои долги, поскольку будут получать зарплату.

Чаще всего за кредитную амнистию для мобилизованных выступают мужчины, чем женщины – 70 против 63% соответственно. «Наибольшей популярностью это предложение пользуется среди тех, кто брал кредиты за последние полгода, – 78%. Из тех, кто не брал займов, за списание долгов мобилизованным выступают 60%», – сообщается в исследовании.

Напомним, частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. В тот же день ЦБ РФ порекомендовал банкам давать отсрочки по кредитам, или уменьшать их величину на срок мобилизации, или разработать специальные программы реструктуризации.

Москва, Зоя Осколкова

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