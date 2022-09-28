Mazda Motor готовит свой уход из России

Японская корпорация Mazda Motor готовится полностью уйти с российского рынка из-за перебоев в поставках. Компания ведет переговоры о передаче активов, передает ТАСС.

«Мы находимся в процессе консультаций об уходе из России с нашим партнером, компанией Sollers, и другими заинтересованными организациями. С весны на наше предприятие перестали поступать детали и узлы, с апреля там было из-за этого остановлено производство. Перспективы возобновления выпуска продукции не определены», – рассказали в корпорации.

Автоконцерн Isuzu также рассматривает возможность полностью остановить производство грузовиков в России. Завод Isuzu в Ульяновской области приостановил выпуск автомобилей в марте из-за перебоев в доставке деталей.

Как сообщал «Новый День», в марте Mazda присоединилась к антироссийским санкциям и прекратила поставки запчастей на свой завод во Владивостоке. У компании два основных завода в Японии и еще 18 за пределами страны.

Москва, Наталья Рязанова

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