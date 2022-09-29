Страны БРИКС могут создать собственную валюту

В мире может появиться новая валюта, которой будут пользоваться страны БРИКС. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Павел Князев.

«Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчетной валюты на основе стран БРИКС», – сказал Князев на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Китай выступил за запуск процесса расширения БРИКС, что позволит, по мнению Пекина, повысить влиятельность стран альянса и внести еще больший вклад в мир и развитие во всем мире.

В июне 2022 года заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран. Кроме того, среди желающих присоединиться к союзу значатся Египет, Турция, Алжир и Саудовская Аравия.

Москва, Зоя Осколкова

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