Венгрия продлит зимние каникулы ради экономии энергии

Власти Венгрии продлили зимние каникулы во всех школах и государственных учреждениях ради экономии топлива. Школьники будут отдыхать с 22 декабря до 8 января.

«Так мы сможем сэкономить энергию. Зимние каникулы в школах продлятся с 22 декабря по 8 января. В эти же даты будут объявлены каникулы у правительственных учреждений», – сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш (цитата по РИА Новости).

Для сохранения баланса учебного времени школьные каникулы осенью сократят до трех дней.

Берлин также ищет способы справиться с энергетическим кризисом в Европе. Правительство работает над пакетом помощи населению в 150-200 млрд евро, чтобы помешать росту цен на газ. Деньги выделят из Фонда стабилизации экономики, созданного во время пандемии, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине.

Власти Дании уже согласовали пакет помощи своим гражданам на 664 млн долларов. В рамках пакета планируется снижение налогов, частичная заморозка коммунальных счетов, помощь семьям с детьми.

Будапешт, Наталья Рязанова

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