Энерготарифы в Японии выросли на 30% за год

Электроэнергия подорожала на 20% за год для граждан Японии и на 30% для промышленности. Весной 2023 года тарифы могут вырасти еще на 30%, предупредил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

Почти все топливо для внутренних нужд в Японии импортное. Цены на электричество для потребителей выросли из-за подорожания угля и сжиженного газа, закупаемых за границей.

Министр заверил, что правительство уже разрабатывает пакет мер для смягчения негативных последствий подорожания энергоносителей, передают «Известия».

Впервые за семь лет властям Японии пришлось ввести режим экономии электроэнергии впервые. Жителям рекомендовали выключать телевизоры и подсветку, экономно использовать кондиционеры.

Токио, Наталья Рязанова

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