Япония ввела режим экономии электроэнергии впервые за семь лет

Власти Японии объявили режим экономии электроэнергии впервые с 2011 года. Жителям разрешили пользоваться кондиционерами, но рекомендовали выключать телевизоры и подсветку.

Министерство экономики Японии постоянно сообщает об уровне энергопотребления, призывая граждан и бизнес к экономии. Ранние рекомендации содержали ограничение на пользование кондиционерами, но были отменены из-за жары.

В мае и июне более 10 тыс. человек попали в больницы с тепловым ударом по всей стране. По данным Агентства по управлению пожарами и стихийными бедствиями, это вдвое больше, чем в те же месяцы прошлого года. Только в Токио от теплового удара в июне умерли 11 человек, передает телеканал NHK. Гражданам разрешили снимать медицинские маски, чтобы меньше страдать от жары.

Власти призвали жителей экономить не на охлаждающих приборах, а на второстепенных нуждах. Так, бизнес призвали отключить рекламные вывески, демонстрационную электронику и осветительные приборы в витринах. Гражданам рекомендовано ограниченно пользоваться электроприборами и освещением.

Специалисты подсчитали, что коэффициент запаса электроэнергии может опуститься до 3,7% в сильную жару на всей территории страны, кроме северных районов. Критическим считается уровень в 3%. По данным синоптиков, рекордная жара в Японии сохранится в ближайшие дни.

На фоне роста цен на энергоресурсы и перехода к «чистой» энергии в стране закрывают ТЭЦ. В связи с антироссийскими санкциями и ростом опасений, что в поставках топлива возможны перебои Токио готовится к дефициту энергии зимой. По подсчетам аналитиков, общая нехватка электроэнергии может достичь 3,5 млн кВТ, и зимой энергии не хватит 1,1 млн домохозяйств.

Токио, Наталья Рязанова

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