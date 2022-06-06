Более 1 миллиона домов в Японии могут остаться без электроэнергии зимой

Японии грозит самый крупный энергокризис с 2011 года. Причиной дефицита стали не природные бедствия, а санкции, введенные против России. Об этом сообщает Nikkei.

По подсчетам аналитиков, общая нехватка электроэнергии может достичь 3,5 млн кВТ. При ограничении экспорта СПГ со стороны России этот показатель увеличится еще на 4 млн кВт. Таким образом, уже этой зимой энергии не хватит 1,1 млн домохозяйств.

Причин несколько, среди них остановка тепловых электростанций, медленный процесс перезапуска АЭС и неопределенность по поводу закупок энергоресурсов у России. Япония примкнула к государствам, которые ввели экономические и торговые ограничения с РФ на фоне спецоперации на Украине.

Тем не менее, ранее в Токио заявили, что не будут выходить из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2». Японские власти считают, что от этого проекта зависит энергетическая безопасность страны.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»