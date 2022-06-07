Правительство Японии провело заседание без пиджаков ради экономии электричества

Японские министры во главе с председателем правительства Фумио Кисида пришли на работу без пиджаков и галстуков. Власти разрешили муниципальным и госслужащим ходить на работу в легких рубашках и футболках, чтобы меньше использовать кондиционеры и экономить электричество.

Правительство призвало частный бизнес и рядовых граждан поддержать кампанию по экономии электроэнергии. В государственных офисах рекомендовано выставлять кондиционеры на охлаждение не ниже 28 градусов, пишет Nikkei.

Власти не ввели строгих норм экономии, но допустили подобную меру для зимы, если ситуация в энергетике останется напряженной. Всех поставщиков электричества предупредили о возможности веерных отключений. Власти также готовы увеличить нагрузку на ТЭЦ, ряд из которых был законсервирован, и максимально использовать атомную энергетику.

Напомним, антироссийские санкции могут привести Японию к крупнейшему энергокризису с 2011 года. Общая нехватка электроэнергии может достичь 3,5 млн кВТ, и зимой энергии не хватит 1,1 млн японских домохозяйств.

Токио, Наталья Рязанова

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