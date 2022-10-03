Торговые сети просят отменить пошлины для импортных овощей и фруктов

Ритейлеры обратились к правительству с просьбой снять пошлины с ряда импортируемых продуктов. По мнению экспертов, это может сдержать инфляцию. Однако отечественные производители указывают на то, что отмена нанесет ущерб их бизнесу.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) просит Минсельхоз поддержать обнуление пошлин на ввоз некоторых овощей, фруктов, морепродуктов, орехов, кофе и других позиций, пишет «Коммерсант». Сейчас импорт этих товаров облагается пошлиной от 3% до 15%. Беспошлинный ввоз АКОРТ предлагает ввести с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

Как пишет в обращении председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, «в период нестабильной экономической ситуации и роста цен» инициатива поможет сдержать стоимость продуктов питания для потребителей. Некоторые указанные продукты в России не выпускаются либо необходимы для сезонной замены.

В Минсельхозе заявили, что инициатива будет рассмотрена на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

В свою очередь российские производители указывают на то, что поступление дешевых импортных товаров снизит конкурентоспособность местной продукции. Более того, обнуление ввозных пошлин может негативно сказаться и на российских переработчиках.

По мнению аналитиков, снижение внешнеторговых барьеров будет способствовать снижению цен и станет сдерживающим фактором для продовольственной инфляции. Для сетей низкие цены позволяют удерживать высокий трафик и плотность продаж.

Москва, Зоя Осколкова

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