В 2023 году большую часть бизнеса в России освободят от плановых проверок

В 2023 году в России не будут проводить плановые проверки предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Распоряжение главы кабмина касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется законом «О государственном контроле». Норма вступила в силу летом 2021 года. Согласно нововведению, частота проведения проверок напрямую зависит от категории риска, к которой отнесен объект контроля. Всего таких категорий шесть.

«Организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены от плановых проверок в следующем году», – говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, сами предприятия могут попросить контрольный орган провести профилактический визит, который отличается от проверок тем, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания. С начала 2022 года доля таких визитов в общем количестве контрольных мероприятий составила 80%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель приближался к 5%.

Москва, Зоя Осколкова

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