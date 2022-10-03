Богатейшие россияне потеряли 93,6 млрд долларов с начала года

Состояние богатейших бизнесменов России с начала года сократилось на 93,616 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В список BBI входят 500 богатейших людей мира. В настоящее время в рейтинге числятся 27 граждан России, передает РИА «Новости». Их общее состояние на 3 октября составляет 299,34 млрд долларов.

Первое место среди богатейших россиян занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его капиталы с начала года сократились на 2,17 млрд долларов, до 28,7 млрд. Вторую строчку занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, он «обеднел» на 7,12 млрд долларов, до 25,3 млрд. Замыкает тройку лидеров Алексей Мордашов, состояние которого уменьшилось на 9,12 млрд долларов, до 19,1 млрд.

Затем идут Владимир Лисин (– 9,12 млрд, 18,9 млрд долларов), Алишер Усманов (– 3,16 млрд, 18,1 млрд), Вагит Алекперов (– 3,67 млрд, 18,1 млрд), Андрей Мельниченко (– 2,25 млрд, 15,2 млрд), Сулейман Керимов (– 2,05 млрд, 13,2 млрд). Замыкают ТОП-10 богатейших людей РФ Михаил Прохоров, чье состояние уменьшилось на 1,06 млрд долларов, до 12,9 млрд, и Геннадий Тимченко (– 9,66 млрд, 12,8 млрд).

Больше всех потерял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чьи убытки достигли 11,2 млрд долларов, а состояние сократилось до 7,24 млрд.

Москва, Зоя Осколкова

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