В России вырастет порог доходов малого бизнеса для уплаты низких налогов

В 2023 году больше предпринимателей в России смогут применять льготную, упрощенную систему налогообложения (УСН). Дело в том, что порог дохода, за который нельзя выходить для уплаты низких налогов, вырастет на 14,7%. Об этом сообщило Минэкономики.

Согласно указу министерства, коэффициент для целей УСН составит 1,257, тогда как на текущий год он равен 1,096. Поскольку новый коэффициент ежегодно применяется к постоянной базе по годовому доходу (200 млн рублей), в 2023 году она вырастет на 14,7% – с текущих 219,2 млн до 251,4 млн рублей, передает РБК.

Таким образом, со следующего года компании и предприниматели смогут пользоваться льготными условиями УСН до тех пор, пока их доход не превысит 251,4 млн рублей. В том случае, если порог был превышен, происходит автоматический перевод на общую систему налогообложения с начала квартала, в котором было допущено превышение лимита по выручке.

В настоящее время УСН является самым популярным режимом налогообложения у российского малого бизнеса. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по итогам 2021 года его применяли более 4,2 млн плательщиков (в том числе 1,45 млн организаций и 2,77 млн индивидуальных предпринимателей). Более 70% из них платили 6% или меньше (в соответствии с законами регионов).

Москва, Зоя Осколкова

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