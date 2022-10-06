Польша и Франция досрочно начали тратить газ из хранилищ

Польша и Франция перешли к отбору газа из подземных хранилищ до начала сезона, который обычно стартует 20 октября. В целом, Европа тратит четверть объема ежедневной закачки топлива в ПХГ, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

В Польше и Франции 4 октября отбор газа из хранилищ в целом по стране превысил объем закачанного в ПХГ топлива. Больше всего топливных запасов тратят Нидерланды, но в этой стране закачка в ПХГ все равно превышает отбор газа.

Общий уровень запасов газа в Европе достиг 89,85% от объема хранилищ. Болгарии требуется полторы недели для достижения целевых 80% газовых запасов, Венгрии – три недели. Меньше всего газа закачано в Инчукалнское ПХГ в Латвии – 53%. В GIE отметили, что это хранилище должно обеспечивать резервное газоснабжение трех стран Прибалтики и Финляндии.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия может быстро обеспечить прокачку газа в Европу, если уцелевшая нитка «Северного потока-2» будет сертифицирована и допущена к эксплуатации.

Москва, Наталья Рязанова

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