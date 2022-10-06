В России могут вырасти аэронавигационные сборы с авиакомпаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает увеличить ставки сборов за аэронавигационное обслуживание полетов для авиакомпаний. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, сборы вырастут с 1 ноября 2022 года на 60% для российских перевозчиков и на 40% – для иностранных. С 1 апреля 2023 года ставки поднимут еще на 10% и для тех, и для других, передает газета «Известия».

Аэронавигационные сборы платят авиакомпании, получая за это метеорологическую, радиотехническую и другую информацию, необходимую для полета. Получателем средств является подведомственное Росавиациии ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

В ФАС отметили, что повышение ставки сборов поспособствует обеспечению программы поддержки организации, а также сохранению рабочих мест диспетчеров, что позволит обеспечить регулярность и безопасность полетов гражданской авиации.

«Решение позволит не допустить кассового разрыва между доходами и расходами предприятия, который был вызван снижением в 2020-2022 годах интенсивности полетов воздушных судов иностранных пользователей в воздушном пространстве РФ», – пояснили в службе.

Москва, Зоя Осколкова

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