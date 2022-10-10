Число занятых в малом и среднем бизнесе россиян достигло рекорда

Численность россиян, занятых в малом и среднем бизнесе, в августе текущего года достигла 28 млн человек. Это максимальный показатель за всю историю, о чем свидетельствуют данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно данным Минэкономразвития, с начала года число занятых в сфере малого и среднего бизнеса граждан, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, увеличилось на 2,5 млн, или на 9,8%. Данная категория занимает около 38,6% всех занятых на рынке труда в стране.

По регионам динамика роста численности занятости в малом и среднем бизнесе выглядит так. Наибольший рост наблюдается в Чеченской республике – на 91,1%, в Дагестане – на 88,5%, в Кабардино-Балкарии – на 55,1%. Затем идут Ингушетия (на 35,6%), Тыва (на 25,4%), Калмыкия (на 24,7%), Северная Осетия (на 23,8%), Карачаево-Черкесия (на 22,4%), Бурятия (на 15,5%) и Чукотский автономный округ (на 15,2%).

Минимальный рост зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0,4%, Сахалинской области – 4%, Республике Коми – 4,6%, Архангельской области – 4,6%, Чувашии – 5,2%. При этом ни в одном субъекте число работающих в этом секторе за отчетный период не сократилось.

Москва, Зоя Осколкова

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