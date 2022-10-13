Росстат: треть доходов в России получают 10% богатейших граждан

Росстат применил новую оценку определения неравенства среди населения РФ. Оказалось, что 10% самых обеспеченных россиян получают 30% всего объема доходов. При этом в руках 10% беднейших граждан концентрировалось только 2% общих доходов.

Распределение доходов в разрезе децильных групп населения Росстат опубликовал впервые, передает РБК. «Эти данные отражают доли общего объема денежных доходов граждан, которые приходятся на каждую из 10-процентных групп населения, ранжированных по мере возрастания доходов в среднем на одного члена домохозяйства», – говорится в статье.

Ранее служба раскрывала данные на годовой, а не квартальной основе и группировала их в 20-процентные когорты. Так в 2021 году первая такая группа (с наименьшими доходами) располагала 5,4% общего дохода, а пятая (наиболее обеспеченная) – 46,7% дохода.

По данным за второй квартал 2022 года, средний доход наиболее обеспеченных россиян достигал 132,92 тысячи рублей. Это в 15 раз выше, чем средний доход в беднейшей 10-процентной группе, который составил только 8,86 тысячи рублей. Это говорит о том, что самые бедные россияне получают в среднем на 40% ниже прожиточного минимума, который составляет 13,9 тысячи рублей. Более того, средние доходы 60% граждан не достигают среднедушевого дохода в целом по России (44,37 тысячи рублей).

Как пояснили в Росстате, разбивка на 10-процентные группы нужна для того, чтобы глубже и конкретнее видеть ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных групп населения и принимать адресные, максимально сфокусированные решения. Это позволит лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения, повысит возможности оперативного анализа данных.

Москва, Зоя Осколкова

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