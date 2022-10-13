The Economist: пока Европа балансирует на грани рецессии, экономика России выправляется

Аналитики видят положительную тенденцию в экономической ситуации в России. В то же время Европа балансирует на грани глубокой депрессии из-за колоссальных цен на топливо. Об этом пишет The Economist.

Антироссийские санкции ударили по экономике РФ. По прогнозам экономистов, блокировка доступа к иностранным технологиям и ноу-хау как минимум наполовину сократила ее потенциал роста. Снизилась добыча нефти и газа, а также негативно сказалось решение о частичной мобилизации.

Несмотря на все эти трудности, наблюдается позитивный тренд. «Индикаторы Банка Goldman Sachs свидетельствуют, что в России активность немного выше, чем в крупных европейских странах, – говорится в статье. – Выпуск автомобилей, несколько месяцев назад упав почти до нуля, также начал восстанавливаться. В долларовом выражении ежемесячный импорт товаров в Россию сейчас почти наверняка превышает средние показатели за прошлый год».

На днях МВФ улучшил прогноз по экономическим перспективам РФ. В апреле предполагалось, что российский ВВП упадет на 8,5%, но сейчас ожидается спад 3,4%. Эти данные свидетельствуют, что Москва способна продолжить борьбу.

«Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее. В то время, как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается», – делают вывод авторы публикации.

Осло, Зоя Осколкова

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