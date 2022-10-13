На Маврикии могут начать принимать карты «Мир»

Банки Маврикия могут начать работу с российской платежной системой «Мир». Об этом на форуме «Северный Кавказ в меняющемся мире» заявил посол этой страны в России Джанке Хесвар.

«Маврикий пытается ввести в оборот карту «Мир». Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться. Центральный банк РФ сделал запрос в ЦБ Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности работы карты «Мир»», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Из-за антироссийских санкций многие иностранные платежные системы ушли из России. Москва активно договаривается о внедрении собственной платежной системы с дружественными странами, среди которых государства Средиземноморского региона (Турция, Сирия, Египет, Алжир) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Ливия).

Однако из-за опасения вторичных санкций далеко не все партнеры готовы к сотрудничеству. Так несколько банков в Турции сначала согласились принимать карты «Мир», но затем свернули работу с российской системой из-за давления запада.

Порт-Луи, Зоя Осколкова

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