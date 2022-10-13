IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России

Компания IKEA уволила около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на исполнительного директора материнской компании Ingka Йеспера Бродина.

IKEA объявила о приостановке деятельности в России после начала спецоперации на Украине. Затем шведский гигант заявил о закрытии 17 магазинов и мебельного производства в РФ. На российский рынок приходилось от 4% до 5% продаж группы.

По словам генерального директора холдинга Inter Ikea Джона Абрахамссона Ринга, этот год был сложным для компании из-за инфляции и ухода из России. Несмотря на трудности, компании удалось нарастить продажи на 6% за год в денежном выражении.

«Продажи в денежном выражении выросли, но объемы продаж не выросли. Кроме того, из-за нехватки цепочки поставок было трудно поддерживать полки в IKEA заполненными. Нам пришлось поднять цены», – отметил Ринг.

Москва, Зоя Осколкова

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