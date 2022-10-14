В бюджете сократили средства на тушение пожаров и очистку Байкала

В проекте бюджета на последующие три года есть значительные изменения в плане финансирования ряда сфер деятельности. Так в Госдуме, где большинство комитетов хотя и дали положительный отзыв на документ, критикуют недофинансирование тушения лесных пожаров, отсутствие средств на очистку Байкала и нехватку денег на развитие туризма.

24 из 32 комитетов Госдумы дали положительные заключения на правительственный законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», пишут «Известия». Несмотря на поддержку проекта бюджета в целом, парламентарии высказывают значительные замечания.

Например, комитет по экологии в своем заключении отмечает «существенное недофинансирование» мероприятий по охране особо охраняемых природных территорий. В том числе в бюджете отсутствует достаточное количество денег на мониторинг лесных пожаров и тушение.

«В текущем году это привело к значительным потерям заповедного фонда в результате пожаров в Окском государственном природном биосферном заповеднике, а также в национальном парке «Мещера» в Рязанской области. Невозможность своевременно предотвратить пожар создала угрозы для близлежащих населенных пунктов», – говорится в документе.

Кроме того, вызывает вопросы отсутствие средств на мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных на Байкале в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Поручение по этому поводу президент Владимир Путин давал еще пять лет назад.

Комитет Госдумы по туризму в своем заключении заявляет о риске срыва нацпроекта. «Комитет отмечает, что финансирование расходов по госпрограмме «Развитие туризма» уменьшено на 9,37 млрд рублей в 2023 году, на 9,37 млрд рублей в 2024 году и на 55,8 млрд рублей в 2025 году. В связи с чем может возникнуть риск срыва выполнения целевых показателей, утвержденных национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», – отмечается в документе.

По словам парламентариев, срок по предоставлению отзывов и поправок заканчивается 14 октября. К этому моменту свои заключения должны будут подготовить все оставшиеся комитеты ГД. После чего начнется их проработка профильным комитетом.

Москва, Зоя Осколкова

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