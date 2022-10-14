Danone решила отказаться от своего бизнеса в России

Французская Danone приняла решение передать контроль над своим бизнесом по производству молочных и растительных продуктов в России. Кто получит активы компании, не уточняется. Danone оценила ущерб от этого решения примерно в 1 млрд евро.

«Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP*) в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», – говорится в официальном заявлении компании.

Там не уточнили, кто может получить активы компании, указав лишь, что «после закрытия сделки, которая должна быть одобрена регуляторами, произойдет деконсолидация бизнеса Danone EDP в России».

В пресс-релизе отмечается, что за первые 9 месяцев 2022 года на бизнес EDP в России приходилось около 5% от чистых продаж Danone. Сделка по выходу из этого бизнеса может привести к списанию до 1 млрд евро, говорится в сообщении.

Danone работает в России 1992 года. компания является лидером в производстве молочных продуктов в России. На территории России Danone владеет 18 предприятиями, на которых работает более 10 тысяч человек. Компания производит продукцию под такими брендами как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма» и другие.

В начале марта Danone приостановила инвестиционные проекты в России, обещав сохранить производство молочной продукции и детского питания.

* «Основные молочные продукты и продукты на растительной основе»

Москва, Наталья Петрова

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