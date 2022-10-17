Российские производители электроники стали чаще получать бракованные детали

Российские производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением доли бракованных комплектующих. По словам экспертов, это произошло из-за нарушений логистики. Компании не могут закупать у заводов напрямую и вынуждены пользоваться услугами посредников.

После начала спецоперации на Украине доля брака в партиях микросхем и других компонентов увеличилась с 2% до 40%, передает «Коммерсант» со ссылкой на игроков рынка. Причина в том, что из-за прекращения официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнерами последние стали сами налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков. «Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства», – рассказал собеседник издания.

Топ-менеджер крупного российского производителя электроники подтвердил наличие проблемы: дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, в этом году усилился из-за санкций. Производители вынуждены закупать компоненты у неавторизованных поставщиков, которые не отвечают за качество продукции.

В Центре современной электроники сообщили, что заказчики сами стали закупать компоненты в Китае и других странах, не имея опыта и технологий проверки поставщиков и продукции. Однако там считают, что проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли». В Минпромторге и вовсе сообщили, что информация об увеличении бракованных поставок комплектующих туда не поступала.

В Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий добавили, что качество российского оборудования вряд ли упадет, так как перед сборкой компьютеров микросхемы тестируются, но отбракованные изделия включаются в цену конечных. Таким образом, стоит ожидать увеличения стоимости товаров отечественного производства.

Москва, Зоя Осколкова

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