Бьют камнями лежачего: США ставят Европу в зависимость от себя, переманивая производителей

Европейские производители вынуждены сворачивать свое производство из-за высоких цен на энергоносители, некоторые компании уже заявили о переносе основных мощностей в США. Таким образом, Штаты ставят Евросоюз в еще большую зависимость от себя. Об этом пишет китайская газета Хуаньцю шибао.

«С февраля этого года Запад запустил несколько раундов беспрецедентных санкций в отношении России, но в результате те не только не оправдали ожиданий и не подавили Москву, но и вызвали небывалый экономический хаос в Европе и во всем мире», – говорится в статье. Пострадала экономическая основа, от которой зависит производство и уровень жизни. Европейский индекс цен производителей (ИЦП) резко вырос по сравнению с прошлым годом, а глобальная конкурентоспособность снизилась.

Тем временем, Вашингтон переманивает немецкий бизнес. Компаниям уже сделали предложение, от которого они просто не могли отказаться. В частности, бизнес-мигрантам предлагают комфортные условия, включая низкие цены на электроэнергию.

Американская «рука помощи» не что иное, как извлечение прибыли из бедственного положения ЕС, полагают авторы публикации. Так как на фоне резкого роста цен на энергоносители ресурсоемким предприятиям пришлось столкнуться с вынужденным сокращением, приостановкой производства и даже банкротством.

США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за украинского кризиса. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками. «Однако такой путь, который служит восстановлению американской экономики и ее гегемонистским амбициям, равносилен «добиванию камнями лежащего», особенно в нынешнем состоянии Европы», – заключают авторы статьи.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»