В Италии цены на электричество выросли на рекордные 136%

Цены на электроэнергию в Италии в сентябре выросли на 136% в годовом выражении, что стало рекордом для страны. Тарифы на электричество впервые оказались на первой строке рейтинга самых выросших в цене товаров и услуг, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные Национального союза потребителей Италии.

В рейтинг максимально подорожавших непродовольственных товаров также вошли перелеты по Европе (+128%), межконтинентальные рейсы (+97,4%), цены на газ (+64%). Среди продуктов в Италии заметнее всего подорожали растительные масла (+60%), сливочное масло (+38%) и рис (+26,7%).

Как сообщал «Новый День», во Франции оптовая цена электроэнергии превысила тысячу евро за мегаватт-час, что на 1000% больше, чем год назад. Так стоимость установила новый исторический рекорд.

Рим, Наталья Рязанова

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